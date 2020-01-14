14 Ocak 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Fernandes bitiyor

Fernandes bitiyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Manchester United, uzun süredir peşinde koştuğu 'te mutlu sona çok yaklaştı. forması giyen 26 yaşındaki oyuncu için 65 milyon pound ödeneceği bildirildi.

Manchester United, uzun süredir peşinde koştuğu 'te mutlu sona çok yaklaştı. forması giyen 26 yaşındaki oyuncu için 65 milyon pound ödeneceği bildirildi. Yılda 6 milyon euro'luk sözleşmeye imza atması beklenen on numara, bu sezon 25 maçta 15 gol, 13 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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