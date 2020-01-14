Fernandes bitiyor

Manchester United, uzun süredir peşinde koştuğu Bruno Fernandes'te mutlu sona çok yaklaştı. Sporting Lizbon forması giyen 26 yaşındaki oyuncu için 65 milyon pound ödeneceği bildirildi.

Manchester United, uzun süredir peşinde koştuğu Bruno Fernandes'te mutlu sona çok yaklaştı. Sporting Lizbon forması giyen 26 yaşındaki oyuncu için 65 milyon pound ödeneceği bildirildi. Yılda 6 milyon euro'luk sözleşmeye imza atması beklenen on numara, bu sezon 25 maçta 15 gol, 13 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.