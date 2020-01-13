14 Ocak 2020, Salı
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Denizli maçı 10 TL
Giriş Tarihi: 14.01.2020
Trabzonspor'un perşembe günü Şenol Güneş Stadı'nda saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor'un perşembe günü Şenol Güneş Stadı'nda saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu: Batı Alt VIP 75-40 TL, Kategori 1 Batı Alt / Batı Üst 30 TL, Kategori 2 Doğu Alt / Doğu Üst 25 TL, Kategori 3 Doğu Alt / Doğu Üst 20 TL, Kategori 4 Doğu Alt / Doğu Üst 15 TL, Kale Arkaları 10 TL.
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