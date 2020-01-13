İşte Leicester City'nin hedefi!

EURO 2020 Elemeleri'ndeki performansıyla tüm dikkatleri üstüne çeken Merih Demiral, İngilizler'in gündeminden düşmüyor. Juventus'un 18 milyon euro bedelle Sassuolo'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki stoper için Leicester City, tüm şartları zorluyor.

Futbolcusu Çağlar Söyüncü ile birlikte Türk Milli Takımı'nda müthiş bir performans sergileyen Merih'te ısrarcı olan Leicester'ın Juventus'a 40 milyon pound önerdiği iddia edildi. Ada ekibi, sezona Çağlar-Merih ikilisiyle devam etmeyi planlıyor.