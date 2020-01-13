13 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İşte Leicester City'nin hedefi!

İşte Leicester City'nin hedefi!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.01.2020

EURO 2020 Elemeleri'ndeki performansıyla tüm dikkatleri üstüne çeken Merih Demiral, İngilizler'in gündeminden düşmüyor. Juventus'un 18 milyon euro bedelle Sassuolo'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki stoper için Leicester City, tüm şartları zorluyor.

Futbolcusu Çağlar Söyüncü ile birlikte 'nda müthiş bir performans sergileyen Merih'te ısrarcı olan Leicester'ın Juventus'a 40 milyon pound önerdiği iddia edildi. Ada ekibi, sezona Çağlar-Merih ikilisiyle devam etmeyi planlıyor.

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