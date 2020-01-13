13 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Enes Ünal rüzgarı

Enes Ünal rüzgarı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Valladolid'de forma giyen , önceki geceye damga vurdu. Takımının 2. turunda elediği Marbella'ya karşı yıldızlaşan Enes, 85'te beraberlik golünü attı, penaltılarda da mutlu sona ulaştı.

Valladolid'de forma giyen , önceki geceye damga vurdu. Takımının 2. turunda elediği Marbella'ya karşı yıldızlaşan Enes, 85'te beraberlik golünü attı, penaltılarda da mutlu sona ulaştı.

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