Enes Ünal Valladolid'i ipten aldı!

İspanya Kral Kupası karşılaşmasında Valladolid forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, mücadelede uzatmaları getiren golü attı. Enes'in golüyle uzatmalara giden karşılaşmayı Valladolid penaltılar sonucunda 5-2 kazanarak tur biletini kaptı.

Kral Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan ikinci turda, 3. Lig takımlarından Marbella ile eşleşen Valladolid, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmayı penaltı atışları sonrasında 5-2 kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi takım 39. dakikada Paulo Vitor'un golüyle 1-0 öne geçti. Maçın uzatmalara gitmesini sağlayan Valladolid'in beraberlik golü ise 85. dakikada Enes Ünal'dan geldi.

Uzatma dakikalarında skorda değişiklik olmayınca turu geçen takım, penaltı atışlarıyla belirlendi. Valladolid'de ilk penaltı atışını kullanan Enes, topu ağlara gönderdi. Penaltılarda rakibine karşı 4-1'lik üstünlük sağlayan Valladolid sahadan 5-2 galip ayrılarak, Kral Kupası'nda üçüncü tura çıktı.

Valladolid'de iyi bir grafik yakalayan Enes, takımının son iki maçında 4 gol attı.

Milli futbolcu, ligin 19. haftasında, 3 Ocak'ta oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Leganes maçında da takımının iki golünü atarak öne çıkmıştı.