12 Ocak 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda oynanacak? Muhtemel 11'ler...

Aston Villa - Manchester City maçına dair son bilgiler!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 12.01.2020

'in 22. haftasında sahasında ile karşılaşacak. Dev karşılaşma öncesi ev sahibi ekipte sakatlanan kaleci Tom Heaton forma giyemeyecek. Konuk ekip kazanması halinde ikinci sıraya yükselecek. Ev sahibi ise düşme hattının sınırında bulunuyor. Peki Aston Villa - City karşılaşması saat kaçta, ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...

Ev sahibi , 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 21 puanla 17. sırada bulunuyor. Düşme hattından 1 puan yukarıda bulunan Aston Villa, tehlike sınırında bulunuyor.

Konuk ekip ise 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 44 puanla 3. sırada bulunuyor. Maçı kazanması durumunda Leicester City'i geçerek ikinci sıraya yükselecek.

ASTON VILLA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villa Park Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Jonathan Moss yönetecek. Dev karşılaşma saat 19.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

ASTON VILLA - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERi...

Aston Villa: Nyland, Konsa, Mings, Hause, Guilbert, Luiz, Nakamba, Taylor, Trezeguet, Grealish, Wesley.

Manchester City: Bravo, Rodri, Kyle Walker, Garcia, de Bruyne, İlkay, Mendy, Cancelo, David Silva, Sterling, Gabriel Jesus.

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