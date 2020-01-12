12 Ocak 2020, Pazar
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Luis Suarez'den kötü haber!
Giriş Tarihi: 12.01.2020
Barcelona'nın 32 yaşındaki yıldız golcüsü Luis Suarez'in, sağ diz dış menisküsünden gerçekleştirilen operasyon nedeniyle sahalardan 4 ay uzak kalacağı açıklandı.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Uruguaylı forvet Luis Suarez, sağ diz dış menisküsünden ameliyat edildi.
Başarılı bir artroskopi ameliyatı geçiren yıldız futbolcudan Katalan ekibine kötü bir haber geldi.
Şubat ayında oynanacak Napoli karşılaşmasında sahalara dönmesi beklenilen 32 yaşındaki forvetin, 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
23 MAÇTA 25 GOLE KATKI
Bu sezon La Liga deviyle 23 karşılaşmaya çıkan Uruguaylı yıldız, 1.756 dakika süre aldı. Forma giydiği 23 mücadelede 14 gol atan Suarez, 11 asist kaydetti.
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