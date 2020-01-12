12 Ocak 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Luis Suarez'den kötü haber!

Luis Suarez'den kötü haber!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 12.01.2020

'nın 32 yaşındaki yıldız golcüsü 'in, sağ diz dış menisküsünden gerçekleştirilen operasyon nedeniyle sahalardan 4 ay uzak kalacağı açıklandı.

İspanya ekiplerinden 'da forma giyen Uruguaylı forvet , sağ diz dış menisküsünden ameliyat edildi.

Başarılı bir artroskopi ameliyatı geçiren yıldız futbolcudan Katalan ekibine kötü bir haber geldi.

Şubat ayında oynanacak karşılaşmasında sahalara dönmesi beklenilen 32 yaşındaki forvetin, 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

23 MAÇTA 25 GOLE KATKI

Bu sezon La Liga deviyle 23 karşılaşmaya çıkan Uruguaylı yıldız, 1.756 dakika süre aldı. Forma giydiği 23 mücadelede 14 gol atan Suarez, 11 asist kaydetti.

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