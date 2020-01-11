11 Ocak 2020, Cumartesi
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Ibrahimovic siftah yaptı Milan kazandı!
Giriş Tarihi: 11.01.2020
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Milan deplasmanda Cagliari'yi 2-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Milano ekibinin yeni transferi Zlatan Ibrahimovic, ilk 11'de başladığı maçın 64. dakikasında attığı golle skoru tayin eden isim oldu kırmızı siyahlı formayla siftah yaptı.
Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Cagliari'ye konuk oldu.
Sardegna Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada konuk ekip 46. dakikada Rafael Leao ve 64. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Bu sonuçla Milan puanını 25'e yükseltirken Cagliari 29 puanda kaldı.
Milan'ın devre arasında kadrosuna kattığı İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic skoru tayin eden golüyle bu sezon 2. maçına çıktığı kırmızı siyahlı formayla siftah yaptı.
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