Tottenham - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler, canlı yayın bilgileri...

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham ile Liverpool, White Hart Lane'de kozlarını paylaşacak. İlk 21 hafta sadece 1 beraberlik elde eden ve namağlup zirvede bulunan Liverpool, zorlu rakibini deplasmanda devirerek şampiyonluk yolundaki ilerleyişini sürdürmek ve takipçisi Leicester City ile olan puan farkını açmak istiyor. 30 puanla 7. sırada bulunan ve üst sıraları zorlamayı amaçlayan Tottenham ise taraftarı önünde Liverpool'u devirerek güçlü rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırma amacında. Futbolseverler ise ara motorlarına "Tottenham Liverpool maç ne zaman, Tottenham Liverpool maçı saat kaçta, Tottenham Liverpool maçı hangi kanalda?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Peki, Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tottenham - Liverpool maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında dev bir randevuya sahne oluyor. Mauricio Pochettino'dan boşak-lan teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho ile yeni bir başlangıç yapan Tottenham ile Premier Lig'de açık ara zirvede bulunan namağlup lider Liverpool, White Hart Lane'de karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise seyir zevki yüksek geçmesi beklenen mücadelenin yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Tottenham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Tottenham - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanacak Tottenham - Liverpool maçı 11 Ocak Cumartesi günü (bugün) saat 20.30'da başlayacak ve S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Gazzaniga, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Aurier, Winks, Dier, Sessegnon, Lucas, Alli, Son

Liverpool: Alisson, Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Wijnauldum, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino

İSTATİSTİKLER...

- 13. hafta itibarıyla Jose Mourinho yönetimine geçen Tottenham, o günden bu yana 9 maçta 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

- Jürgen Klopp'un ekibi ise 14 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Tottenham adına en büyük sorun, takımın yıldız golcüsü Harry Kane'nin nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak olması. Ancak Jose Mourinho'nun büyük maçlardan en azından 1 puan çıkarabilme potansiyeli ev sahibi için bir avantaj yaratabilir.

- 30 yıllık Premier Lig hasretine son vermeye çok yakın olan Liverpool'un hücum silahları rakibine göre çok daha etkili. Bu karşılaşmada galibiyete yakın olan taraf Kırmızılar.