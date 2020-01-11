11 Ocak 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU | Crystal Palace 1-1 Arsenal

Gol var kazanan yok! Cenk ve Mesut...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 Giriş Tarihi: 11.01.2020

'in 22. haftasında 'un olduğu , sahasında Mesut Özilli 'i konuk etti. Tempolu geçen karşılaşmada 12. dakikada Arsenal Aubameyang'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarı baskılarını arttıran Crystal Palace, 54. dakikada Jordan Ayew'in attığı golle eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca maç 1-1 bitti.

Konuk ekipte 67. dakikada Aubameyang yaptığı sert faul yaptı. Maçın hakemi Paul Tierney bu pozisyon için VAR'a gitti ve Aubameyang'a direkt kırmızı kart gösterdi.

'Kartallar' lakaplı ev sahibinin yeni transferi milli futbolcumuz oyuna 68. dakikada girdi. 'Topçular'da ise Türk asıllı Alman futbolcu 70 dakika sahada kaldı.

Cenk Tosun, formasıyla ilk maçına çıkmış oldu.

Bu sonuçla beraber Crystal Palace 29 puana yükselirken, de 28 puana yükseldi.

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