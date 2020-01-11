11 Ocak 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | Crystal Palace 1-1 Arsenal
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 Giriş Tarihi: 11.01.2020
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Cenk Tosun'un transfer olduğu Crystal Palace, sahasında Mesut Özilli Arsenal'i konuk etti. Tempolu geçen karşılaşmada 12. dakikada Arsenal Aubameyang'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarı baskılarını arttıran Crystal Palace, 54. dakikada Jordan Ayew'in attığı golle eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca maç 1-1 bitti.
Konuk ekipte 67. dakikada Aubameyang yaptığı sert faul yaptı. Maçın hakemi Paul Tierney bu pozisyon için VAR'a gitti ve Aubameyang'a direkt kırmızı kart gösterdi.
'Kartallar' lakaplı ev sahibinin yeni transferi milli futbolcumuz Cenk Tosun oyuna 68. dakikada girdi. 'Topçular'da ise Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil 70 dakika sahada kaldı.
Cenk Tosun, Crystal Palace formasıyla ilk maçına çıkmış oldu.
Bu sonuçla beraber Crystal Palace 29 puana yükselirken, Arsenal de 28 puana yükseldi.
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