10 Ocak 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Cavani’de İngiltere sürprizi

Cavani’de İngiltere sürprizi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Atletico Madrid'e gitmesine kesin gözle bakılan için ekiplerinin devrede olduğu iddia edildi. M. United ve 'in de teklifi yaptığı 33 yaşındaki Uruguaylı golcünün son kararını vereceği belirtildi.

Atletico Madrid'e gitmesine kesin gözle bakılan için ekiplerinin devrede olduğu iddia edildi. M. United ve 'in de teklifi yaptığı 33 yaşındaki Uruguaylı golcünün son kararını vereceği belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
A.Madrid Barça'yı devirdi finale yürüdü! A.Madrid Barça'yı devirdi finale yürüdü!
Tottenham'a Sissoko'dan sonra bir kötü haber daha! Tottenham'a Sissoko'dan sonra bir kötü haber daha!
Tottenham'a Sissoko'dan sonra bir kötü haber daha! Tottenham'a Sissoko'dan sonra bir kötü haber daha!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör