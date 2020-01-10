Cavani’de İngiltere sürprizi

Atletico Madrid'e gitmesine kesin gözle bakılan Edinson Cavani için Premier Lig ekiplerinin devrede olduğu iddia edildi. M. United ve Arsenal'in de teklifi yaptığı 33 yaşındaki Uruguaylı golcünün son kararını vereceği belirtildi.

Atletico Madrid'e gitmesine kesin gözle bakılan Edinson Cavani için Premier Lig ekiplerinin devrede olduğu iddia edildi. M. United ve Arsenal'in de teklifi yaptığı 33 yaşındaki Uruguaylı golcünün son kararını vereceği belirtildi.