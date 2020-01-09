09 Ocak 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Harry Kane nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak

Tottenham'a Sissoko'dan sonra bir kötü haber daha!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.01.2020

'de Tottenham forması giyen sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak.

ekibinin internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol ayağında tendon kopması nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Golcü oyuncu, takımının geçen hafta Southampton ile karşılaştığı mücadelenin 75. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

Kane, bu sezon takımı ile çıktığı 25 maçta 17 gol attı.

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