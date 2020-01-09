Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler, eksik oyuncular...
İspanya Süper Kupası Yarı Final karşılaşmasında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Seyir zevki yüksek olacak maçta tur atlayan taraf finalde Valencia'yı 3-1 yenen Real Madrid ile eşleşecek. Peki, bu dev karşılaşma ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte bu dev karşılaşma öncesi son bilgiler...
İspanya Süper Kupası'nda yarı finalde karşılaşacak Barcelona ile Atletico Madrid, final mücadelesi için bileti kapmaya çalışacak. Diğer finalist ise Valencia'yı 3-1 yenen Real Madrid oldu.
BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
King Abdullah Sports City Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Jose Gonzalez Gonzalez yönetecek. Karşılaşmanın Türkiye'de bir yayıncısı bulunmuyor.
BARCELONA - ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11'LER...
Barcelona: Neto, Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Jong, Messi, Suarez, Griezmann.
Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi, Correa, Herrera, Thomas, Niguez, Felix, Morata.
EKSİKLİKLER...
Barcelona'da sakatlıkları bulunan Dembele ve ter-Stegen bu maçta forma giyemeyecek.
Atletico Madrid'de ise Thomas Lemar, Diego Costa ve Dario Poveda'nın sakatlıkları sürüyor.
İki takım arasındaki son 5 lig maçında Barcelona 3 galibiyet 2 beraberlik alırken rakibine hiç yenilmedi.
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