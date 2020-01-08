09 Ocak 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist Real Madrid

İspanya Süper Kupası'nda ilk finalist Real Madrid
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.01.2020

1. Ligi'nin () gelirini ve uluslararası imajı artırmak için 4'lü turnuvaya dönüştürülen ve yurt dışında oynanan 'nın yeni şeklinde ilk yarı final karşılaşması ile arasında oynandı. Rakibini 3-1 mağlup eden Real Madrid, Süper Kupa'nın ilk finalisti oldu.

maçlarına ev sahipliği yapan 'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan karşılaşmada 'in gollerini (Dk. 15), İsco (Dk. 39) ve (Dk. 65) attı.

'nın tek golünü ise maçta uzatmaların oynandığı 92. dakikada penaltıdan Daniel Parejo kaydetti.

Real Madrid'de hafif sakatlığı olan Karim Benzema ile soğuk algınlığı olduğu belirtilen , Cidde'ye getirilmemişti.

Süper Kupa'nın diğer yarı final maçı Barcelona ile arasında perşembe akşamı TSİ 22.00'de oynanacak.

Final maçı ise 12 Ocak'ta yapılacak.

Şimdiye kadar sadece lig şampiyonu ile sahibi arasında oynanan Süper Kupa'nın yeni şeklinde, sezonu 1. ve 2. bitirenlerle Kral Kupası'nın finalistleri karşı karşıya geliyor. Takımların aynı olması durumunda ise sezonu üçüncü ve dördüncü bitiren takımlar alınıyor.

Federasyonu (RFEF) Süper Kupa'yı 3 yıl boyunca Suudi Arabistan'da oynamak için anlaşma yapmıştı.

Süper Kupa oynayan takımların yol ve konaklama masraflarını karşılayan Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ayrıca her kulübe 800'er bin avro verip, finalde kaybedene 1,4 milyon avro, kazanana ise 2 milyon avro ödül veriyor.



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