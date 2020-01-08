08 Ocak 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Ronaldo ve Messi'ye şok! İşte dünyanın en pahalı futbolcusu

Dünyanın en pahalı futbolcusu Mbappe oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) "Ocak 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporunu hazırladı. CIES'in kriterleri arasında yaş, sözleşme süresi, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulüp performansı yer aldı. Fenomen futbolcular ve Lionel Messi büyük bir şok yaşadı. İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu...

Dünyanın en pahalı futbolcularının listesi açıklandı. İlk 10 sıradaki oyuncuların duyurulduğu bu listede ve Lionel Messi şok yaşadı.

PIYASA DEĞERI EN YÜKSEK 10 FUTBOLCU ŞÖYLE SIRALANDI:

10. Martinez (Inter) 115.7

9. Griezmann (Barcelona) 123.6

8. Messi (Barcelona) 125.5

7. Rashford (ManU) 134.3

6. Kane (Tottenham) 150.5 5. Mane (Liverpool) 155.6

4. Sancho (Dortmund) 168.9

3. Salah (Liverpool) 175.1

2. Sterling (M. City) 223.7

1. Mbappe (PSG) 265.2

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Dev derbide kazanan City! Dev derbide kazanan City!
Kolarov'dan bir yıllık imza! Ve pozunu verdi... Kolarov'dan bir yıllık imza! Ve pozunu verdi...
Tottenhamlı Sissoko 3 ay futbol oynayamayacak Tottenhamlı Sissoko 3 ay futbol oynayamayacak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör