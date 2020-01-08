Ronaldo ve Messi'ye şok! İşte dünyanın en pahalı futbolcusu

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) "Ocak 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporunu hazırladı. CIES'in kriterleri arasında yaş, sözleşme süresi, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulüp performansı yer aldı. Fenomen futbolcular Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi büyük bir şok yaşadı. İşte dünyanın en değerli 10 futbolcusu...

Dünyanın en pahalı futbolcularının listesi açıklandı. İlk 10 sıradaki oyuncuların duyurulduğu bu listede Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi şok yaşadı.



PIYASA DEĞERI EN YÜKSEK 10 FUTBOLCU ŞÖYLE SIRALANDI:



10. Martinez (Inter) 115.7



9. Griezmann (Barcelona) 123.6



8. Messi (Barcelona) 125.5



7. Rashford (ManU) 134.3

6. Kane (Tottenham) 150.5 5. Mane (Liverpool) 155.6



4. Sancho (Dortmund) 168.9

3. Salah (Liverpool) 175.1

2. Sterling (M. City) 223.7



1. Mbappe (PSG) 265.2