Ronaldo doymuyor!

Juventus'ta gollerine devam eden Cristiano Ronaldo yeni bir rekora imza attı. Portekizli yıldız takımının Cagliari'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı. CR7, Alexis Sanchez'den sonra İngiltere, İspanya ve İtalya'da hattrick yapan 2. futbolcu oldu.

Juventus'ta gollerine devam eden Cristiano Ronaldo yeni bir rekora imza attı. Portekizli yıldız takımının Cagliari'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı. CR7, Alexis Sanchez'den sonra İngiltere, İspanya ve İtalya'da hattrick yapan 2. futbolcu oldu. Milli gururumuz Merih Demiral bu maçta 90 dakika forma giydi ve ilk yarının sonlarında bir topu direkten döndü.