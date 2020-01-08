08 Ocak 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Ronaldo doymuyor!

Ronaldo doymuyor!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.01.2020

Juventus'ta gollerine devam eden yeni bir rekora imza attı. Portekizli yıldız takımının Cagliari'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı. CR7, 'den sonra İngiltere, İspanya ve İtalya'da hattrick yapan 2. futbolcu oldu.

Juventus'ta gollerine devam eden yeni bir rekora imza attı. Portekizli yıldız takımının Cagliari'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı. CR7, 'den sonra İngiltere, İspanya ve İtalya'da hattrick yapan 2. futbolcu oldu. Milli gururumuz Merih Demiral bu maçta 90 dakika forma giydi ve ilk yarının sonlarında bir topu direkten döndü.

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