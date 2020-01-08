08 Ocak 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Ronaldo doymuyor!
Giriş Tarihi: 08.01.2020
Juventus'ta gollerine devam eden Cristiano Ronaldo yeni bir rekora imza attı. Portekizli yıldız takımının Cagliari'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı. CR7, Alexis Sanchez'den sonra İngiltere, İspanya ve İtalya'da hattrick yapan 2. futbolcu oldu.
Juventus'ta gollerine devam eden Cristiano Ronaldo yeni bir rekora imza attı. Portekizli yıldız takımının Cagliari'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı. CR7, Alexis Sanchez'den sonra İngiltere, İspanya ve İtalya'da hattrick yapan 2. futbolcu oldu. Milli gururumuz Merih Demiral bu maçta 90 dakika forma giydi ve ilk yarının sonlarında bir topu direkten döndü.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...