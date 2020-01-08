Büyük konuştu

M. City'nin hocası Pep Guardiola ezeli rakipleri ManU'yu asla çalıştırmayacağını söyledi. İspanyol çalıştırıcı, "M. City'den ayrıldıktan sonra teklif sadece ManU'dan bile gelse kabul etmem. Nasıl Real Madrid'i çalıştırmayacaksam ManU'da da yer almam" yorumunu yaptı. Pep'in 20 şampiyonluğu var.

M. City'nin hocası Pep Guardiola ezeli rakipleri ManU'yu asla çalıştırmayacağını söyledi. İspanyol çalıştırıcı, "M. City'den ayrıldıktan sonra teklif sadece ManU'dan bile gelse kabul etmem. Nasıl Real Madrid'i çalıştırmayacaksam ManU'da da yer almam" yorumunu yaptı. Pep'in 20 şampiyonluğu var.