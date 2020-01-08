08 Ocak 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Büyük konuştu

Büyük konuştu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.01.2020

M. 'nin hocası ezeli rakipleri ManU'yu asla çalıştırmayacağını söyledi. İspanyol çalıştırıcı, "M. City'den ayrıldıktan sonra teklif sadece ManU'dan bile gelse kabul etmem. Nasıl 'i çalıştırmayacaksam ManU'da da yer almam" yorumunu yaptı. Pep'in 20 şampiyonluğu var.

M. 'nin hocası ezeli rakipleri ManU'yu asla çalıştırmayacağını söyledi. İspanyol çalıştırıcı, "M. City'den ayrıldıktan sonra teklif sadece ManU'dan bile gelse kabul etmem. Nasıl 'i çalıştırmayacaksam ManU'da da yer almam" yorumunu yaptı. Pep'in 20 şampiyonluğu var.

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