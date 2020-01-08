08 Ocak 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz Ünder yolcu

Cengiz Ünder yolcu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.01.2020

İtalyan basınına göre; Roma, İnter'in orta sahası Matteo Politano için kaynak yaratmak istiyor. Başkent ekibi formasını Zaniolo'ya kaptıran Cengiz Ünder'i yüksek bir bedelle elden çıkarmaya razı. 22'lik yıldız bu sezon 283 dakika forma giyebildi.

İtalyan basınına göre; Roma, İnter'in orta sahası Matteo Politano için kaynak yaratmak istiyor. Başkent ekibi formasını Zaniolo'ya kaptıran Cengiz Ünder'i yüksek bir bedelle elden çıkarmaya razı. 22'lik yıldız bu sezon 283 dakika forma giyebildi.

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