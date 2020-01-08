Cengiz Ünder yolcu

İtalyan basınına göre; Roma, İnter'in orta sahası Matteo Politano için kaynak yaratmak istiyor. Başkent ekibi formasını Zaniolo'ya kaptıran Cengiz Ünder'i yüksek bir bedelle elden çıkarmaya razı. 22'lik yıldız bu sezon 283 dakika forma giyebildi.

İtalyan basınına göre; Roma, İnter'in orta sahası Matteo Politano için kaynak yaratmak istiyor. Başkent ekibi formasını Zaniolo'ya kaptıran Cengiz Ünder'i yüksek bir bedelle elden çıkarmaya razı. 22'lik yıldız bu sezon 283 dakika forma giyebildi.