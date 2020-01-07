07 Ocak 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenhamlı Sissoko 3 ay futbol oynayamayacak

Tottenhamlı Sissoko 3 ay futbol oynayamayacak
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.01.2020

ekibi Tottenham'ın Fransız orta saha oyuncusu , sakatlığı yüzünden sahalardan 3 ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 21. haftasındaki Southampton maçında sakatlanan Sissoko'nun test sonuçları belli oldu.

Sağ diz iç yan bağlarından ameliyat edileceği belirtilen 30 yaşındaki Fransız milli futbolcunun, nisan ayında antrenmanlara başlayabileceği ifade edildi.

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