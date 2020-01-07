07 Ocak 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Çağlar Söyüncü City’ye

Çağlar Söyüncü City’ye
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Premier Lig'de öne çıkan isimlerden Çağlar Söyüncü, transferin gözdeleri arasına girdi.

Premier Lig'de öne çıkan isimlerden Çağlar Söyüncü, transferin gözdeleri arasına girdi. Leicester forması giyen milli futbolcu için ısrarcı olan Manchester City'nin yeni bir teklif yaptığı iddia edildi. İngiliz basını, City'nin 50 milyon pound'u gözden çıkardığı ileri sürüldü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ronaldo yıldızlaştı Juventus farklı kazandı Ronaldo yıldızlaştı Juventus farklı kazandı
Milan'a İbrahimovic de çare olamadı! Milan'a İbrahimovic de çare olamadı!
Serie A lideri Inter Napoli deplasmanında kazandı Serie A lideri Inter Napoli deplasmanında kazandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör