06 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ronaldo yıldızlaştı, Juventus farklı kazandı

Ronaldo yıldızlaştı Juventus farklı kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.01.2020

İtalya Serie A'nın 18'inci haftasında milli futbolcu 'ın formasını giydiği , sahasında konuk ettiği Cagliari'yi 4-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla lider Inter'in 3 puan önünde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Karşılaşmaya siyah beyazlıların Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo yaptığı hat-trick ve bir asistlik performansı ile damga vurdu. Alianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede 'a galibiyeti getiren golleri 49'uncu, 67'nci (P) ve 82'nci dakikada Ronaldo ve 81'inci dakikada Gonzalo Higuain kaydetti.

Öte yandan milli futbolcu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bundesliga'da ilk yarının en iyi futbolcusu Lewandowski Bundesliga'da "ilk yarının en iyi futbolcusu" Lewandowski
Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler... Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
Milan - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler... Milan - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör