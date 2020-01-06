06 Ocak 2020, Pazartesi
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Dokunulmaz Merih!
Giriş Tarihi: 06.01.2020
A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'nde gösterdiği performansla adını duyuran Merih Demiral, İtalya'da da en çok konuşulan isimlerden oldu. Sassuolo'dan 18 milyon euro bedelle transfer olduğu Juventus'ta bulduğu şansı iyi değerlendiren 21 yaşındaki futbolcu, devlerin listesine girdi.
Özellikle Arsenal'in 50 milyon euro'yu gözden çıkardığı Merih için dün Tuttusport, "Demiral'a dokunulamaz" başlığını attı. Yıldız futbolcuyu ilk sayfasında manşete taşıyan İtalyanlar, "Gelen tekliflere rağmen Merih takımda kalacak. Daha çok süre de bulacak" ifadelerini kullandı. Merih, 5 kez sahaya çıkarken, performansıyla tam puan almıştı.
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