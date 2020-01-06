06 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Madrid için 18’i bekliyor

Madrid için 18’i bekliyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Real Madrid'in, Flamengo'nun 17 yaşındaki yıldızı Reinier'i 30 milyon euro'ya kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Genç , Brezilya'daki kurallar gereği 18 yaşını doldurmadan yurtdışına transfer olamayacağı için 19 Ocak'ta imzalayacak.

Real Madrid'in, Flamengo'nun 17 yaşındaki yıldızı Reinier'i 30 milyon euro'ya kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Genç , Brezilya'daki kurallar gereği 18 yaşını doldurmadan yurtdışına transfer olamayacağı için 19 Ocak'ta imzalayacak.

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