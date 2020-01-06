06 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cavani Atletico Madrid’de

Cavani Atletico Madrid’de
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Uruguaylı golcü , Atletico Madrid'le her konuda anlaşma sağladı. PSG'yle sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki forvet, sezon sonunda bedelsiz olarak İspanyol ekibine imza atacak. Cavani bu sezon 11 maçta 3 kez ağları sarstı.

Uruguaylı golcü , Atletico Madrid'le her konuda anlaşma sağladı. PSG'yle sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki forvet, sezon sonunda bedelsiz olarak İspanyol ekibine imza atacak. Cavani bu sezon 11 maçta 3 kez ağları sarstı.

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