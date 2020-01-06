06 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ben Arfa Almeira’ya

Ben Arfa Almeira’ya
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Adı Fenerbahçe ile de anılan Hatem Ben Arfa, La Liga ekiplerinden Almeira ile görüştü. İspanyol basını, kadrosunu güçlendirmek isteyen Almeira'nın Fransız yıldızla ilk müzakereyi yaptığı ancak sözleşme şartlarının henüz masaya gelmediğini bildirdi.

Adı Fenerbahçe ile de anılan Hatem Ben Arfa, La Liga ekiplerinden Almeira ile görüştü. İspanyol basını, kadrosunu güçlendirmek isteyen Almeira'nın Fransız yıldızla ilk müzakereyi yaptığı ancak sözleşme şartlarının henüz masaya gelmediğini bildirdi. 32 yaşındaki Ben Arfa ile Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Nantes, Genova, Le Havre ve Olympique Lyon'un da ilgilendiği vurgulandı.

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