06 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Maddison’a çılgın teklif

Maddison’a çılgın teklif
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Devleri peşine takan James Maddison'un son talibi M. United oldu. Kırmızı Şeytanlar, Leicester'ın kapısını 45 milyon pound ve Lingard takasıyla çaldı.

Devleri peşine takan James Maddison'un son talibi M. United oldu. Kırmızı Şeytanlar, Leicester'ın kapısını 45 milyon pound ve Lingard takasıyla çaldı. Leicester'in 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki İngiliz on numarayı takımda tutmak istediği belirtildi. Maddison bu sezon 23 maçta 9 gol, 6 asistle oynadı.

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