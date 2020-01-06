06 Ocak 2020, Pazartesi
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Cenk’e 3 talip birden
Giriş Tarihi: 06.01.2020
Forvet transferi söz konusu olunca ilk akla gelen isimlerden olan ve yeniden kiralanabileceği konuşulan Cenk Tosun için Ada'da 3 talip çıktı.
Forvet transferi söz konusu olunca ilk akla gelen isimlerden olan ve yeniden kiralanabileceği konuşulan Cenk Tosun için Ada'da 3 talip çıktı. Daily Mail gazetesi, Crystal Palace, Aston Villa ve Newcastle United'ın 28 yaşındaki oyuncu için yarışa giriştiğini duyurdu. Everton'da yeteri kadar şans bulamadığı için transferin çok olası olduğu belirtildi. Yönetici Emre Kocadağ, Cenk için "Çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Ne olacağını göreceğiz" demişti.
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