06 Ocak 2020, Pazartesi
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MAÇ SONUCU l AC Milan 0 - 0 Sampdoria l ÖZET
Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 Giriş Tarihi: 06.01.2020
İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Milan sahasında Sampdoria ile 0-0 berabere kaldı. Yeni transfer Zlatan Ibrahimovic, 55. dakikada oyuna dahil olurken, ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Milan ile Sampdoria karşılaştı. San Siro stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Milli futbolcumuz Hakan Çağlanoğlu karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giydi. Transfer döneminin olay adamı İbrahimovic ise 55. dakikada oyuna dahil oldu.
Maçın sona ermesinin ardından Milan 22 puana yükselerek 12. sıradaki yerini korudu. Sampdoria ise 16 puana yükselerek, 16. sıraya yükseldi.
Milan gelecek hafta deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Sampdoria ise evinde Brescia'yı ağırlayacak.
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