Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Eljif Elmas'lı Napoli sahasında lider Inter ile karşı karşıya gelecek. Seyir zevki yüksek olacak maçta Inter liderliği bırakmak istemiyor. Peki, Napoli - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maça dair son bilgiler...

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Napoli sahasında Inter ile karşılaşıyor. 17 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Napoli, 24 puanla 8. sırada bulunuyor.

Lider Inter ise 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 42 puan ile zirvede bulunuyor.

NAPOLI - INTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

San Paolo'da oynanacak karşılaşmayı hakem Daniele Doveri yönetecek. Karşılaşma saat 22.45'te başlayacak ve beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanacak.

NAPOLI - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Napoli: Meret, Lorenzo, Manolas, Luperto, Rui, Allan, Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Milik

Inter: Handanovic, Skriniar, Vrij, Bastoni, Candreva, Vecino, Gagliardini, Biraghi, Valero, Esposito, Lukaku.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı Napoli sahasında 4-1 kazanmıştı. Ayrıca Inter'in 10 maçlık yenilmemezlik serisi bulunuyor.