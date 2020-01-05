05 Ocak 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Merseyside derbisi hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 Giriş Tarihi: 05.01.2020

'inin iki devi karşı karşıya geliyor... şehrinin iki takımı 'nda (FA Cup) karşılaşacak. Peki Merseyside derbisinde kazanan kim olacak? Liverpool kırmızıya mı boyanacak yoksa mavi mi olacak? saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maça ilişkin tüm bilgiler...

'nda şehrinin iki dev ekibi karşı karşıya gelecek. olarak adlandırılan karşılaşmada kazanan kim olacak? 'Kırmızı Anka Kuşları' olarak adlandırılan Liverpool mu yoksa, Toffees yani 'Karamelalar' diye hitap edilen mu?

LIVERPOOL - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Liverpool'un stadı Anfield'da oynanacak karşılaşma saat 19.01'de başlayacak. Dev mücadelenin Türkiye'de yayını bulunmuyor.

NEDEN 19.01'DE OYNANACAK?

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard ve West Bromwich Albion Teknik Direktörü Slaven Bilic gibi isimlerin reklam yüzünün olduğu "Zihinsel Sağlık Farkındalığı" projesi kapsamında, bu hafta FA Cup'ta oynanacak maçlar 1 dakika geç başlayacak...

LIVERPOOL - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Joseph Gomez, van Dijk, Robertson, James Milner, Henderson, Wijnaldum, Mohamed Salah, Sadio Mane, Firmino.

Everton: Pickford, Coleman, Yerry Mina, Holgate, Sigurdsson, Thomas Davies, Sidibe, Fabian Delph, Lucas Digne, Richarlison, Calvert-Lewin.

SON MAÇLARI YİNE 5 OCAK'TAYDI

İki takım arasında oynanan son Federasyon Kupası 2018'de yine 5 Ocak'ta oynamış ve Anfield'daki mücadeleyi Liverpool 2-1 kazanmıştı.

GOL DÜELLOSU!

Premier Lig'deki son karşılaşma da yine Anfield'da oynanmış ve Liverpool karşılaşmayı 5-2 kazanmıştı.

MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER: (OPTA)

Liverpool, Everton ile oynadığı son 19 resmi maçı kaybetmedi. (9G, 10B)

Everton, Eylül 1999'dan bu yana Premier Lig'de Liverpool'u deplasmanda yenemiyor. (9B 10M)

Liverpool'un Premier Lig tarihinde duraklama dakikalarında en fazla galibiyet getiren gol attığı rakibi Everton (5).

Everton, 2011-12 sezonundan bu yana ilk kez bir Premier Lig sezonunun ilk 14 haftasında 8 mağlubiyet aldı.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp (158 maçta 99 galibiyet), Jose Mourinho'nun (142.) maç ardından Premier Lig'de 100. galibiyetine en kısa sürede ulaşan menajer olmak için sahaya çıkıyor.

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