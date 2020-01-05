05 Ocak 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ibrahimovic'in İsveç'teki heykeli yıkıldı

Ibrahimovic'in İsveç'teki heykeli yıkıldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.01.2020

İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in Malmö'de dikilen heykeli 5. kez uğradığı saldırıda tamamen yıkıldı. temsilcisi Milan ile sözleşme imzalayan yıldız futbolcu, uzun yıllar forma giydiği 'in köklü takımlarından Malmö'nün rakibi olan İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) ekibi Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın alması sonrası, saldırıların hedefi olmaya devam ediyor.

Malmö Güvenlik Teşkilatı Sözcüsü Thomas Söderberg, gece saldırıya uğrayan heykelin tamamen yıkıldığını ve başına da forması geçirildiğini bildirdi. Saldırganların heykeli Malmö'de istemediğini belirten Söderberg, yere "Heykeli buradan taşıyın." yazıldığını kaydetti.

Zlatan Ibrahimovic'in yaklaşık 3 ay önce açılan heykeli daha önce de saldırılara uğramış ve yakılmaya çalışılmıştı.




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