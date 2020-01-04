05 Ocak 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Maç sonucu: Espanyol 2-2 Barcelona | ÖZET

Barcelona ilk yarıyı lider kapattı!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 Giriş Tarihi: 05.01.2020

1. Futbol Ligi'nin () 19. haftasında oynanan derbi maçında , deplasmanda Espanyol ile 2-2 berabere kaldı ve ilk yarıyı averajla lider bitirdi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Espanyol, 23. dakikada David Lopez'in golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarı daha atak oynayan , (Dk. 50) ve 'ın (Dk. 58) golleriyle 2-1 öne geçti.

Barcelona'da orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, 75. dakikada gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.

Rakibinin eksikliğini iyi değerlendiren Espanyol, 88. dakikada Wu Lei'nin golüyle skora eşitliği getirdi.

Karşılaşmanın son dakikalarında skor değişmeyince derbi 2-2 sona erdi.

Bu skorla puanını 40'a çıkaran Barcelona, sezonun ilk yarısını averajla lider bitirdi. Katalan takımıyla aynı puanda olan ise ikinci sırada yer aldı.

'da 3'üncü ve 4'üncü Sevilla'nın da 35'er puanı bulunuyor.

Ligde son sırada olan Espanyol'un 11 puanı var.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ibrahimovic ve Hakan coştu Milan farka koştu! Ibrahimovic ve Hakan coştu Milan farka koştu!
Real Madrid farklı kazandı. Real Madrid farklı kazandı.
Bayern Münih'ten kaleye dev takviye! Bayern Münih'ten kaleye dev takviye!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör