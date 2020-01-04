Zlatan Ibrahimovic ve Hakan Çalhanoğlu attı Milan 9-0 kazandı

Dünyaca ünlü yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic, Milan formasıyla çıktığı ilk maçta ağları sarstı. Milan'ın Rhodense'yi 9-0 yendiği maçta Zlatan 1 gol atarken, milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu da gol atma başarısı gösterdi.

Milan'ın yeni transferi Zlatan Ibrahimovic, ilk maçında coştu. İtalyan ekibi hazırlık maçında zayıf rakibi Rhodense'yi 9-0 mağlup etti.

8 yıl sonra Milan'a dönen Zlatan Ibrahimovic, ilk maçına Rhodense ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı.

İsveçli yıldızın ilk 11 çıktığı maçta Milan, Rhodense'yi 9-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı.

İMZADAN SAATLER SONRA...

Ibrahimovic, imzanın ardından saatler sonra çıktığı maçta gol atarak kalitesini bir kez daha göstermiş oldu.

Tecrübeli forvetin, Sampdoria ile oynanacak lig maçında da süre alması bekleniyor.