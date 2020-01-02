03 Ocak 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig'de Liverpool'dan üst üste 11. galibiyet

Liverpool'dan üst üste 11. galibiyet
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.01.2020

İngiltere Premier Lig'de Sheffield United'ı 2-0 yenen Liverpool üst üste 11. galibiyetini aldı.

Lider Liverpool, ligin 21. haftasında Anfield Stadı'nda Sheffield United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Muhammed Salah'ın 4. dakika ve Sadio Mane'nin 64. dakikada attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla namağlup lider Liverpool puanını 58'e çıkarırken, Sheffield United 29 puanda kaldı.



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