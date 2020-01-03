03 Ocak 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'a 19'luk yıldız!

Juventus'a 19'luk yıldız!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.01.2020

İtalya ekiplerinden , 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski'yi 'dan transfer etti. Bu transfer için Juventus'un kasasından bonuslarla beraber 44 milyon Euro çıkacak.

Torino ekibi, 'dan Dejan Kulusevski'yi 35+9 milyon Euroya transfer etti.

İsveçli futbolcu sezon sonuna kadar kiralık olarak Parma'da forma giyecek.

Bu sezon 'da 19 maçta sahaya çıkan genç yıldız, 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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