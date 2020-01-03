03 Ocak 2020, Cuma
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Juventus'a 19'luk yıldız!
Giriş Tarihi: 03.01.2020
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Dejan Kulusevski'yi Atalanta'dan transfer etti. Bu transfer için Juventus'un kasasından bonuslarla beraber 44 milyon Euro çıkacak.
Torino ekibi, Atalanta'dan Dejan Kulusevski'yi 35+9 milyon Euroya transfer etti.
İsveçli futbolcu sezon sonuna kadar kiralık olarak Parma'da forma giyecek.
Bu sezon Serie A'da 19 maçta sahaya çıkan genç yıldız, 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.
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