Merih Demiral'ın talipleri artıyor
Avrupa’nın devleri, milli futbolcu için yarışıyor. Arsenal, Milan, Atletico Madrid ve Schalke 04, 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor
Özellikle A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'nde gösterdiği performansla öne çıkan Merih Demiral, devleri peşine taktı. Sezon başında transfer olduğu Juventus ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, İngiltere, İtalya, İspanya ve Alman ekiplerinin gözdesi haline geldi. Juventus formasıyla İtalya Ligi'nde yalnızca 3 maçta oynayan 21 yaşındaki oyuncu için Milan, Arsenal, Atletico Madrid ve Schalke 04'ün devreye girdiği ve tüm şartları zorladığı öğrenildi.
ARSENAL'İN GÜNDEMİ O
Juve'nin 18 milyon euro bedelle Sassuolo'dan kadrosuna kattığı Merih'i satmaya sıcak bakmadığı belirtilirken, özellikle Arsenal'in 50 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. İngiliz ekibi, kadroda düşünülmeyen Shkodran Mustafi'nin yerine genç oyuncuya ocak ayında imza attırmayı hedefliyor. Ay-yıldızlı ekibimizde 'komando' lakabı takılan Merih, EURO 2020 Elemeleri'nin de en iyi 11'ine seçildi.
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