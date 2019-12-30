30 Aralık 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Milli futbolcu Okay Yokuşlu evlendi
Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 Giriş Tarihi: 30.12.2019
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman'la İzmir'de evlendi.
Kaya Termal Otel'de kıyılan nikahta Melisa Kerman ile Okay Yokuşlu'nun şahitliklerini Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, teknik direktör Zafer Bilgetay, voleybolcular Ece Hocaoğlu ile Buket Yılmaz yaptı.
Törene çiftin ailelerinin yanı sıra milli futbolcular Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş'ın da aralarında bulunduğu spor camiasından isimler katıldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı