30 Aralık 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milli futbolcu Okay Yokuşlu evlendi

Okay Yokuşlu'nun mutlu günü!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 Giriş Tarihi: 30.12.2019

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman'la İzmir'de evlendi.

Kaya Termal Otel'de kıyılan nikahta Melisa Kerman ile Okay Yokuşlu'nun şahitliklerini Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, teknik direktör Zafer Bilgetay, voleybolcular Ece Hocaoğlu ile Buket Yılmaz yaptı.

Törene çiftin ailelerinin yanı sıra milli futbolcular Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş'ın da aralarında bulunduğu spor camiasından isimler katıldı.

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