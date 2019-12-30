30 Aralık 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United'ın yeni teknik direktörü David Moyes oldu

West Ham'ın teknik direktörü David Moyes oldu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.12.2019

İngiltere ekibi 'da Şilili Manuel Pellegrini'den boşalan teknik direktörlük görevine, getirildi.

Kulübü, 56 yaşındaki İskoç teknik direktör Moyes ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Everton'ı 11 yıl çalıştırdıktan sonra kariyerini Manchester United, Real Sociedad ve Sunderland'de sürdüren Moyes, 2017-2018 sezonunda da West Ham United'ın başında yer almıştı.

Bu sezon 20 haftası geride kalan 'de bir maç eksiğiyle 19 puan toplayan West Ham United, 17. sırada yer aldı.

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