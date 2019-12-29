29 Aralık 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United'da Pellegrini dönemi sona erdi

West Ham'da Pellegrini dönemi bitti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.12.2019

İngiltere Premier Lig ekibi 'da Şilili teknik direktör Manuel 'nin görevine son verildi. West Ham United Kulübü, ligin 20. haftasında 'ye 2-1 kaybedilen mücadelenin ardından Pellegrini ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Daha önce İngiltere'nin Manchester City ekibinde görev alan 66 yaşındaki , takımını 2013-2014 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna taşımıştı. İspanya'da Real Madrid, Villarreal ve Malaga gibi takımlarda da çalışan tecrübeli teknik direktör, Mayıs 2018'de 'ın başına geçmişti.

Bu sezon Pellegrini yönetimindeki West Ham United, bir maç eksiğiyle 19 puan topladığı Premier Lig'de 17. sırada yer aldı.

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