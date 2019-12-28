29 Aralık 2019, Pazar
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Monaco'da Jardim dönemi bitti
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'da, teknik direktör Leonardo Jardim'in görevine son verilerek yerine Robert Moreno getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik direktör Jardim'in görevine son verildiği ve İspanyol teknik adam Robert Moreno ile 2,5 yıllık kontrat imzalandığı duyuruldu.
Bu sezon Jardim yönetiminde 18 maçta 8 galibiyet alan Fransız ekibin, ligde 28 puanı bulunuyor.
Monaco'da, alınan kötü sonuçların ardından geçen ocak ayında Fransız teknik adam Thierry Henry'nin görevine son verilmiş, 2. Jardim dönemi başlamıştı.
45 yaşındaki Jardim, Monaco'yu 2016-17 sezonunda şampiyonluğa taşımıştı.
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