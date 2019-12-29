29 Aralık 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Erling Haaland resmen Borussia Dortmund'da! Erling Haaland kimdir?

Yılın son transfer bombası patladı!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 Giriş Tarihi: 29.12.2019

Bundesliga ekiplerinden , Red Bull 'un bu sezon fırtınalar gibi esen genç yıldız adayı Erling 'ı transfer etti. Alman devi bu transfer için RB Salzburg'a 30 milyon euro ödeyecek.

Alman ekibi, 2024'e kadar imza attırdığı 19 yaşındaki golcü oyuncu için RB 'a 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

CEO'su Hans-Joachim Watzke transferle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'nın büyük kulüplerinden gelen birçok teklife rağmen, sportif rekabet ve bakış açısı nedeniyle Dortmund'u tercih etti. Israrımız karşılığını buldu."

ERLING HAALAND KİMDİR?
21 Temmuz 2000 doğumlu olan Erling Braut Haland, futbola Bryne FK'da başladı. Daha sonra Molde'ye geçen Erling Braut Haland, 1 Ocak 2019 tarihinde ise 5 milyon Euro bonservisle Salzburg'a transfer oldu.

19 yaşındaki ve 1.94 boyundaki sol ayaklı golcü oyuncu bu sezon Salzburg formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. 19 yaşındaki forvet 28 gol 7 asistle oynamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta Genk karşısında hat-trick yaptı. Genç forvet, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 8 gol 1 asist üretti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
West Ham'da Pellegrini dönemi bitti West Ham'da Pellegrini dönemi bitti
Monaco'da Jardim dönemi bitti Monaco'da Jardim dönemi bitti
Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör