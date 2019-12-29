Erling Haaland resmen Borussia Dortmund'da! Erling Haaland kimdir?

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Red Bull Salzburg'un bu sezon fırtınalar gibi esen genç yıldız adayı Erling Haaland'ı transfer etti. Alman devi bu transfer için RB Salzburg'a 30 milyon euro ödeyecek.

Alman ekibi, 2024'e kadar imza attırdığı 19 yaşındaki golcü oyuncu için RB Salzburg'a 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke transferle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'nın büyük kulüplerinden gelen birçok teklife rağmen, Haaland sportif rekabet ve bakış açısı nedeniyle Dortmund'u tercih etti. Israrımız karşılığını buldu."

ERLING HAALAND KİMDİR?

21 Temmuz 2000 doğumlu olan Erling Braut Haland, futbola Bryne FK'da başladı. Daha sonra Molde'ye geçen Erling Braut Haland, 1 Ocak 2019 tarihinde ise 5 milyon Euro bonservisle Salzburg'a transfer oldu.

19 yaşındaki ve 1.94 boyundaki sol ayaklı golcü oyuncu bu sezon Salzburg formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. 19 yaşındaki forvet 28 gol 7 asistle oynamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta Genk karşısında hat-trick yaptı. Genç forvet, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 8 gol 1 asist üretti.