Ünlü futbolcu Lamborghini aracıyla kaza yaptı
İngiltere'de West Ham United futbol kulübünde oynayan yıldız futbolcu Michail Antonio Lamborghini marka lüks aracıyla bir evin ön tarafına çarptı. Futbolcu kazadan yara almadan kurtuldu.
İngiltere Premier Lig takımı West Ham United'de oynayan yıldız kanat oyuncusu antrenmandan sonra kardan adam kıyafeti giyerek, lüks aracıyla takımın bulunduğu otele doğru yola koyuldu. Londra'nın güneyinde bulunan Balham mahallesinden geçerken sebebi bilinmeyen bir şekilde, bir evin ön bahçe duvarına çarptı. Aracından zorlukla çıkan yıldız futbolcu yara almadı, lüks aracı ise hurdaya döndü. Futbolcunun menajerinden basına yapılan açıklamada, Antonio'nun evde oluşan tüm zararı karşılayacağı ifade edildi.
Yıldız futbolcu, ayrıca kaza öncesi kardan adam kıyafetiyle şarkı söylediği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
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