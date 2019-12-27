27 Aralık 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Ünlü futbolcu Lamborghini aracıyla kaza yaptı

Ünlü futbolcu trafik kazası yaptı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.12.2019

İngiltere'de futbol kulübünde oynayan yıldız futbolcu Michail Antonio Lamborghini marka lüks aracıyla bir evin ön tarafına çarptı. Futbolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

takımı 'de oynayan yıldız kanat oyuncusu antrenmandan sonra kardan adam kıyafeti giyerek, lüks aracıyla takımın bulunduğu otele doğru yola koyuldu. Londra'nın güneyinde bulunan Balham mahallesinden geçerken sebebi bilinmeyen bir şekilde, bir evin ön bahçe duvarına çarptı. Aracından zorlukla çıkan yıldız futbolcu yara almadı, lüks aracı ise hurdaya döndü. Futbolcunun menajerinden basına yapılan açıklamada, Antonio'nun evde oluşan tüm zararı karşılayacağı ifade edildi.

Yıldız futbolcu, ayrıca öncesi kardan adam kıyafetiyle şarkı söylediği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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