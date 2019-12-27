27 Aralık 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Enes Ünal'ın mutlu günü

Enes Ünal'ın mutlu günü
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.12.2019

'nın Valladolid takımında forma giyen Bursalı milli futbolcu , Belçikalı nişanlısı Lisa Smellers ile hayatını birleştirdi.

Bursaspor'da yetişen ve şuan 'da Valladolid takımında kiralık oynayan 22 yaşındaki golcü oyuncu, dünya evine girdi. 2015 yılında transfer olduğu Machester City'den Belçika'nın Genk takımına kiralık gönderilen Ünal, orada oynarken, futbolcu Lisa ile tanışmıştı. Genç futbolcu çift sade bir törenle evlendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ibrahimovic'in yeni adresi belli oldu! Ibrahimovic'in yeni adresi belli oldu!
Ünlü futbolcu trafik kazası yaptı Ünlü futbolcu trafik kazası yaptı
Bundesliga'da şampiyonluk yarışı Bundesliga'da şampiyonluk yarışı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör