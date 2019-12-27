27 Aralık 2019, Cuma
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Enes Ünal'ın mutlu günü
Giriş Tarihi: 27.12.2019
İspanya'nın Valladolid takımında forma giyen Bursalı milli futbolcu Enes Ünal, Belçikalı nişanlısı Lisa Smellers ile hayatını birleştirdi.
Bursaspor'da yetişen ve şuan İspanya'da Valladolid takımında kiralık oynayan 22 yaşındaki golcü oyuncu, dünya evine girdi. 2015 yılında transfer olduğu Machester City'den Belçika'nın Genk takımına kiralık gönderilen Ünal, orada oynarken, futbolcu Lisa ile tanışmıştı. Genç futbolcu çift sade bir törenle evlendi.
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