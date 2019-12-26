27 Aralık 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool Leicester City'i 4 golle geçti

Liverpool Leicester City'i 4 golle geçti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.12.2019

Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede , 'u ağırladı. Liverpool, Firmino'nun 31 ve 74, Milner'ın 71 (penaltıdan), Alexander-Arnold'ın 78. dakikadaki golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

'in 19. haftasında , 'yi 4-0 yendi.

Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Leicester City ile arasındaki farkı 13 puana, ligdeki yenilmezlik serisini de 35 karşılaşmaya çıkardı.

Ligi ilk 4'te bitirmeyi hedefleyen , seyircisi önünde oynadığı Southampton maçını 2-0 kaybetti. Bu sonuçla Chelsea, son 7 maçta 5. mağlubiyetini aldı.

Tottenham, sahasında geri düştüğü Brighton müsabakasını, Kane'in 53 ve Alli'nin 72. dakikadaki golleriyle 2-1 kazandı.

'in başına getirilen Mikel Arteta, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına çıktı. Arsenal, konuk olduğu Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı.

yönetiminde ilk karşılaşmasına çıkan Everton ise evinde Burnley'i 1-0 mağlup etti.



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