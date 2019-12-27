27 Aralık 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City yanlışlıkla Messi'yi almak istemiş

Messi'ye ilginç transfer teklifi!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.12.2019

'in dev ekiplerinden 'nin eski patronu Messi için flaş bir itirafta bulundu. 2008 yılında yaşanan bi olay anlatan , 'ya Messi için bir yanlış anlaşılma sonucu 70 milyon poundluk teklifi yaptıklarını açıkladı.

İngiltere 'in iddialı ekiplerinden 'de 2008-2011 yılları arasında CEO'luk görevini yürüten , ilk yılında yaşadığı ilginç bir olayı The Athletic'e anlattı.

2008 yılında kulüp sahibi Thaksin Shinawatra ile çalışan isimlerden biri olan Pairoj Piempongsant ile telefonla yapılan toplantıda yaşanan yanlış anlaşılma sonucu meydana gelen olayları şu şekilde anlattı:

"Konferans görüşmesi yapıyorduk. Pairoj, transferlerden ötürü başını belaya sokan Paul Aldridge ile hararetli bir şekilde konuşuyordu. Paul, işlerin kontrolden çıktığını ve ne yapılması gerektiğini sordu. Bu esnada kendisine masaj yaptıran Pairoj 'İşte orası, orası çok kötü (Very messy, messy, it getting messy)' ifadelerini kullandı. O an iletişimde bir sorun yaşadık ve biz Pairoj'un dediğini 'Messi'yi almamız gerekiyor' şeklinde anladık"

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