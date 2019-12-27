Manchester City yanlışlıkla Messi'yi almak istemiş
Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester City'nin eski patronu Messi için flaş bir itirafta bulundu. 2008 yılında yaşanan bi olay anlatan Garry Cook, Barcelona'ya Messi için bir yanlış anlaşılma sonucu 70 milyon poundluk transfer teklifi yaptıklarını açıkladı.
İngiltere Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Manchester City'de 2008-2011 yılları arasında CEO'luk görevini yürüten Garry Cook, ilk yılında yaşadığı ilginç bir olayı The Athletic'e anlattı.
2008 yılında kulüp sahibi Thaksin Shinawatra ile çalışan isimlerden biri olan Pairoj Piempongsant ile telefonla yapılan toplantıda yaşanan yanlış anlaşılma sonucu meydana gelen olayları şu şekilde anlattı:
"Konferans görüşmesi yapıyorduk. Pairoj, transferlerden ötürü başını belaya sokan Paul Aldridge ile hararetli bir şekilde konuşuyordu. Paul, işlerin kontrolden çıktığını ve ne yapılması gerektiğini sordu. Bu esnada kendisine masaj yaptıran Pairoj 'İşte orası, orası çok kötü (Very messy, messy, it getting messy)' ifadelerini kullandı. O an iletişimde bir sorun yaşadık ve biz Pairoj'un dediğini 'Messi'yi almamız gerekiyor' şeklinde anladık"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı