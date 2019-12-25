25 Aralık 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City'de ayrılık! Yaz transfer döneminde Fernandinho gidiyor

Manchester City'de ayrılık var!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 Giriş Tarihi: 25.12.2019

ekiplerinden futbolcuları ve , Sky Sports’un Noel röportaj serisine katıldı. Mahrez, bir soruya yanıt verdiği sırada City’nin Brezilyalı oyuncusu ’nun yaz döneminde takımdan ayrılacağını ağzından kaçırdı.

Son iki sezonun şampiyonu 'nin Cezayirli yıldızı , katıldığı programda 'nun yazın takımdan ayrılacağını ağzından kaçırdı.

Soru cevap şeklinde eğlenceli soruların sorulduğu etkinliğe katılan Mahrez ve Mendy'nin yayını şaşırtan bir gerçeği ortaya çıkarttı. "Bu yaz takımdan ayrılacağını açıklayan oyuncu kim?" sorusuna Mahrez "David Silva ve Fernandinho" dedi.

MENDY ÇOK ŞAŞIRDI

O anda Mahrez ile göz göze gelen Mendy'nin şaşkınlığı gözlerden kaçmazken Cezayirli oyuncu ise sessiz kaldı. Bu anların ardından ise özellikle sosyal medyada Mahrez'in istemeden verdiği bu haber bir anda gündem oldu.

Bilindiği gibi David Silva, sezon sonunda takımdan ayrılacağına ilişkin açıklama yapmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi biten Fernandinho'nun geleceğine ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama olmamıştı.

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