25 Aralık 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Mario Mandzukic Katar'ın El-Duhail ekibine transfer oldu

Mandzukic El-Duhail'e transfer oldu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.12.2019

'ın El-Duhail ekibi, 'nın takımından Hırvat futbolcu 'i etti. El-Duhail Kulübü, 33 yaşındaki forvet Mandzukic ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hırvat basınında yer alan haberlerde, Mandzukic'in 1,5 yıllık sözleşme karşılığında 10,5 milyon avro kazanacağı öne sürüldü.

Ülkesinde , 'da Wolfsburg, , 'da gibi takımlarda oynayan tecrübeli golcü, 2015'ten bu yana 'ta top koşturuyordu.

Geçen sezon Juventus'ta 33 maçta 10 gol atan Mandzukic, bu yıl ise forma şansı bulamadı.



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