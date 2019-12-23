24 Aralık 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

FIFA ırkçılık yapan futbolcuya 10 maç men cezası verdi

FIFA'dan ırkçılık yapan futbolcuya dev ceza
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.12.2019

, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki -Bahreyn karşılaşmasında ırkçılık yaptığı gerekçesiyle, Bahreynli futbolcu Sayed Baqer'e 10 maç men cezası verildiğini açıkladı.

, 14 Kasım'da 'da oynanan mücadelede soyunma odasına giderken ev sahibi ülkenin taraftarlarına doğru "çekik göz" hareketi yapan Baqer'in, ırkçı davranışı nedeniyle 10 maç men cezası aldığını duyurdu.

Bahreynli futbolcunun ayrıca 30 bin frangı para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Cezanın, Baqer'in tribündeki bir taraftar tarafından kamerayla çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüsüne dayandırılarak verildiği ifade edildi.

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