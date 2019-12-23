23 Aralık 2019, Pazartesi
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Real Madrid’in Neymar aşkı
Giriş Tarihi: 23.12.2019
İsmi uzun süredir Real Madrid ile anılan Neymar'ın ara transfer döneminde İspanya'nın yolunu tutacağı iddia edildi. İspanyol basını, Madrid'in Brezilyalı için tüm şartları zorladığı ve PSG'ye 150 milyon euro artı Bale takasını önereceğini ileri sürdü.
İsmi uzun süredir Real Madrid ile anılan Neymar'ın ara transfer döneminde İspanya'nın yolunu tutacağı iddia edildi. İspanyol basını, Madrid'in Brezilyalı için tüm şartları zorladığı ve PSG'ye 150 milyon euro artı Bale takasını önereceğini ileri sürdü.
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