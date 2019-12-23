23 Aralık 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid’in Neymar aşkı

Real Madrid’in Neymar aşkı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.12.2019

İsmi uzun süredir ile anılan 'ın ara transfer döneminde İspanya'nın yolunu tutacağı iddia edildi. İspanyol basını, Madrid'in Brezilyalı için tüm şartları zorladığı ve PSG'ye 150 milyon euro artı Bale takasını önereceğini ileri sürdü.

İsmi uzun süredir ile anılan 'ın ara transfer döneminde İspanya'nın yolunu tutacağı iddia edildi. İspanyol basını, Madrid'in Brezilyalı için tüm şartları zorladığı ve PSG'ye 150 milyon euro artı Bale takasını önereceğini ileri sürdü.

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