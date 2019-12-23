24 Aralık 2019, Salı
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Espanyol'da Pablo Machin dönemi sona erdi
Giriş Tarihi: 23.12.2019
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Espanyol'da teknik direktör Pablo Machin'in görevine son verildi.
Espanyol Kulübü, 44 yaşındaki İspanyol teknik direktör Machin ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Machin, ekim ayında David Gallego'nun yerine göreve getirilmişti.
La Liga'da 18 haftada 10 puan toplayan Espanyol, son sırada bulunuyor.
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