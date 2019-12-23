24 Aralık 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Espanyol'da Pablo Machin dönemi sona erdi

Espanyol'da Pablo Machin dönemi sona erdi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.12.2019

() ekibi Espanyol'da 'in görevine son verildi.

Espanyol Kulübü, 44 yaşındaki İspanyol Machin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Machin, ekim ayında David Gallego'nun yerine göreve getirilmişti.

'da 18 haftada 10 puan toplayan Espanyol, son sırada bulunuyor.

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